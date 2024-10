Quotidiano.net - Adriano Celentano, l’affondo di Teo Teocoli: “Decide tutto Claudia Mori. Non lo chiamo più, dovrebbe farlo lui”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua il “dissing” fra Teo. E, come tutti i dissing che si rispettino, il filo conduttore è l’assenza di un “movente”. Tradotto: perché è cominciata questa “faida” fra i due? Da dove è partito il botta e risposta? L’inizio del dissing La risposta diLa nuova puntata Il ruolo diL’ultimo programma tv diL’inizio del dissing Il primo ad esporsi era stato Teo, che in una puntata del podcast Tintoria aveva dichiarato: “era il mio idolo, era un amico poi da cinque anni è finito. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno, forse è morto. Sono quattro anni che provo a chiamarlo, almeno dimmi una frase storicaun ‘Ciao ragazzi’”.