7 ottobre rabbino Milano | Mi ha stupito antisemitismo successivo

"Mi ha stupito il massacro del 7 ottobre e l'ondata di antisemitismo successivo. Forse non siamo stati in grado di vedere l'insegnamento dell'odio che è stato perseguito per decenni, insegnato nelle scuole di Hamas, anni di predicazione dell'odio. I segnali c'erano da molti anni, non li abbiamo voluti vedere". Lo ha detto Alfonso Arbib, rabbino capo della Comunità ebraica di Milano durante la celebrazione dell'anniversario del 7 ottobre in sinagoga a Milano.

