A Tunisi il weekend elettorale è stato inaugurato dalla terza manifestazione in poco meno di un mese, convocata dal neonato Comitato tunisino per i diritti e la libertà.

Tunisia al voto: il faraone Saied verso i pieni poteri - Tunisia (Internazionale) Ha tagliato fuori tutti i suoi avversari, la protesta potrebbe confluire su Zammel. Di Matteo Garavoglia ...(ilmanifesto)

Si vota in Tunisia per le presidenziali. Vincerà l’astensione - Domani, domenica 6 ottobre, si vota per le presidenziali in Tunisia. Elezioni che non lasciano dubbi sui risultati. Le vincerà sicuramente il presidente ...(pressenza)

Presidenziali scontate in Tunisia, unica incognita l'affluenza - Mentre sembra scontato il successo alle presidenziali di domani del presidente uscente Kais Saied, in Tunisia ci si interroga in questa giornata di silenzio elettorale sul possibile tasso di affluenza ...(ansa)

Saied verso la vittoria alle elezioni e la Tunisia è al collasso. Ma l'Ue applaude - Domenica il voto. Il dittatore, dopo avere silenziato l'opposizione, si appresta a ricevere i complimenti dei suoi partner europei, in nome del crollo del flusso dei migranti ...(ilfoglio)

Tunisia: attivisti manifestano nuovamente per difesa libertà e diritti - Alcune centinaia di attivisti e componenti della società civile tunisina hanno aderito all'appello a manifestare della 'Rete tunisina ...(agenzianova)