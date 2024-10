“Stadio? No, grazie”: i cittadini protestano contro il nuovo impianto dell’As Roma a Pietralata. Cementificazione e aree verdi: le criticità – Video (Di domenica 6 ottobre 2024) “Si parco, no Stadio”. Con questo slogan sabato 28 settembre un centinaio di persone si sono riunite per un’assemblea pubblica, organizzata dal “Comitato Stadio Pietralata No grazie” e dal “Comitato Si Parco No Stadio” che si è svolta nell’area che sarà destinata al futuro Stadio dell’As Roma, previsto appunto tra via di Pietralata e via Tiburtina. L’incontro, che ha visto la partecipazione di tante realtà in difesa dell’ambiente e che si oppongono alla speculazione edilizia, ha raccolto la volontà di opporsi alla costruzione della grande opera in un territorio già fortemente urbanizzato. Una battaglia lunga, iniziata già da diversi mesi, che vede da un lato la società sportiva capitolina e il comune di Roma, dall’altra diversi comitati di cittadini che si oppongono alle grande opera per diverse ragioni. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Si parco, no”. Con questo slogan sabato 28 settembre un centinaio di persone si sono riunite per un’assemblea pubblica, organizzata dal “ComitatoNo” e dal “Comitato Si Parco No” che si è svolta nell’area che sarà destinata al futuro, previsto appunto tra via die via Tiburtina. L’in, che ha visto la partecipazione di tante realtà in difesa dell’ambiente e che si oppongono alla speculazione edilizia, ha raccolto la volontà di opporsi alla costruzione della grande opera in un territorio già fortemente urbanizzato. Una battaglia lunga, iniziata già da diversi mesi, che vede da un lato la società sportiva capitolina e il comune di, dall’altra diversi comitati diche si oppongono alle grande opera per diverse ragioni. (Ilfattoquotidiano)

Stadio a Pietralata, il Campidoglio riconsegna le aree all’AS Roma: ripartono i sondaggi - In via degli Aromi i tecnici possono riprendere i propri carotaggi. Il Campidoglio, dopo aver espropriato le famiglie che lì dimoravano, ha deciso di consegnare i terreni all’AS Roma. La consegna delle aree Le dimissioni del CEO Lina Souloukou e l’acquisto dell’Everton, non sembrano aver... (Romatoday)

Stadio Roma: il Comune ha consegnato le aree di Pietralata liberate ad agosto - . The post Stadio Roma: il Comune ha consegnato le aree di Pietralata liberate ad agosto appeared first on SportFace. Lo ha comunicato in una nota l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale. Questa mattina l’Amministrazione capitolina ha consegnato alla As Roma le aree di Pietralata liberate ... (Sportface)

Stadio a Pietralata, il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei cittadini - Sullo Stadio di Pietralata imperversa una complessa battaglia legale. Chi vive o lavora nei terreni interessati dal progetto, non è disposto a fare alcune concessione alle intenzioni della famiglia Friedkin. Qualche procedimento però comincia ad arrivare ad una sua definizione... (Romatoday)