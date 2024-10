Sinner batte Etcheverry in tre set al Shanghai Masters 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannik Sinner ha trionfato contro Tomás Martín Etcheverry al Rolex Shanghai Masters 2024, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 6-2. La partita è stata caratterizzata da un avvio complicato per Sinner, che ha perso il primo set al tie-break, ma ha saputo ribaltare la situazione grazie a una prestazione di alto livello nei successivi due set. Il primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto i loro turni di servizio fino al tie-break, dove Etcheverry ha prevalso per 7-6(5). Nel secondo set, Sinner ha ripreso il controllo del match, migliorando il suo gioco e vincendo con 6-4. Nel set decisivo, l’italiano ha dominato, chiudendo il match con un netto 6-2, dimostrando la sua superiorità tecnica e fisica. (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannikha trionfato contro Tomás Martínal Rolex, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 6-2. La partita è stata caratterizzata da un avvio complicato per, che ha perso il primo set al tie-break, ma ha saputo ribaltare la situazione grazie a una prestazione di alto livello nei successivi due set. Il primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto i loro turni di servizio fino al tie-break, doveha prevalso per 7-6(5). Nel secondo set,ha ripreso il controllo del match, migliorando il suo gioco e vincendo con 6-4. Nel set decisivo, l’italiano ha dominato, chiudendo il match con un netto 6-2, dimostrando la sua superiorità tecnica e fisica. (Thesocialpost)

