La domenica si è aperta col solito, pirotecnico Giugliano che al minuto 82 passa sul campo del Latina grazie a un gol di De Rosa (0-1), mentre era attesa la risposta del Benevento alla vittoria del Monopoli di ieri, ma i giallorossi sono stati bene imbrigliati dal Messina (0-0) e devono accontentarsi di condividere la vetta della CLASSIFICA con lo stesso Monopoli e con il Picerno. ruggisce il Catania a Caserta, con i siciliani sotto nel punteggio a causa dell'ennesima sbavatura difensiva (Casertana in gol innescato direttamente da rinvio del portiere) e poi, però, la squadra di Toscano ruggisce letteralmente pareggiando con Guglielmotti e poi, nella ripresa, diventando padrona del campo fino a trovare il vantaggio con Jimenez al 76° e il terzo gol in pieno recupero con Inglese. Finisce 1-3.

Calcioweb.eu - Risultati Serie C Girone C 8ª giornata | Benevento fermato a Messina Catania ruggisce a Caserta Trio in vetta | CLASSIFICA

