Palladino: «Gudmundsson è un CAMPIONE. Moise? É un ESEMPIO per tutta la squadra» (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dalla viola in casa contro il Milan Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole. ATTACCO – «Gudmunsson è un CAMPIONE e lo abbiamo rimesso in condizione adesso. È un (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Raffaele, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dalla viola in casa contro il Milan Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole. ATTACCO – «Gudmunsson è une lo abbiamo rimesso in condizione adesso. È un (Calcionews24.com)

Calcionews24.com - Palladino: «Gudmundsson è un CAMPIONE. Moise? É un ESEMPIO per tutta la squadra»

Fiorentina-Milan, Palladino turnover in Europa? Ecco le sue parole - Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della partita contro il New Saints. turnover per il Milan?. (Pianetamilan.it)

Ultime Notizie Serie A: Le parole di Conte e Palladino; le designazioni arbitrali della 7ª giornata - Le informazioni vengono […]. Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi ... (Calcionews24.com)

Fiorentina-New Saints, Palladino: "Emergenza difesa, gioca Moreno. Le parole di Kouame mi sono piaciute" - I miei ragazzi sono seri, si vogliono bene e tutti vogliono determinare. Le responsabilità fanno parte di questo lavoro: noi vogliamo fare una grande prestazione, siamo pronti per domani. Stiamo trovando la giusta alchimia come fossimo una famiglia: abbiamo tracciato un solco che dobbiamo essere ... (Sport.quotidiano.net)

Fiorentina, palladino: "Serviva una vittoria così" - Vittoria importantissima per la Fiorentina, che al Franchi batte per 2-1 Milan. Protagonista De Gea con due rigori parati, oltre ad Adli e Gudmundsson, autori dei due gol viola. A fine partita, ...(gianlucadimarzio.com)

COMMISSO, Weekend perfetto. Che grande regalo - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ai microfoni ufficiali del club viola ha analizzato la vittoria della formazione di palladino contro il Milan. Queste le sue parole: ...(firenzeviola.it)

palladino: «Gudmundsson è un CAMPIONE. Moise? É un ESEMPIO per tutta la squadra» - Raffaele palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole. ATTACCO – «Gudmunsson è un campione e lo abbiamo rimesso in condizione ...(calcionews24.com)