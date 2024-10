Napoli, serviranno le sfide “serie” con Milan, Atalanta, Roma per capirne la dimensione reale (Corsera) (Di domenica 6 ottobre 2024) Napoli, serviranno le sfide “serie” con Milan, Atalanta, Roma per capirne la dimensione reale (Corsera) Ecco cosa scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Mctominay, Lukaku e Neres hanno firmato la vittoria col Como, tre dei volti copertina del Napoli che con il mercato estivo ha cambiato pelle e anche caratteristiche. In testa c’è l’allenatore, certo. Conte mischia, assembla, cala gli assi. Ha il compito ingrato ma pure sfidante di scegliere, ed ha di fronte un grande assortimento: l’ingresso di Lukaku e Neres contro il Parma ha cambiato la storia della partita, è la forza della panchina. Il primato in classifica racconta di 14 gol in 7 gare, le soluzioni a disposizione in fase offensiva sono tante, e lui se ne è create altre: il centrocampista scozzese arrivato dallo United e schierato col Monza sulla linea degli attaccanti è soltanto uno degli esempi. (Di domenica 6 ottobre 2024)le” conperla) Ecco cosa scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Mctominay, Lukaku e Neres hanno firmato la vittoria col Como, tre dei volti copertina delche con il mercato estivo ha cambiato pelle e anche caratteristiche. In testa c’è l’allenatore, certo. Conte mischia, assembla, cala gli assi. Ha il compito ingrato ma pure sfidante di scegliere, ed ha di fronte un grande assortimento: l’ingresso di Lukaku e Neres contro il Parma ha cambiato la storia della partita, è la forza della panchina. Il primato in classifica racconta di 14 gol in 7 gare, le soluzioni a disposizione in fase offensiva sono tante, e lui se ne è create altre: il centrocampista scozzese arrivato dallo United e schierato col Monza sulla linea degli attaccanti è soltanto uno degli esempi. (Ilnapolista)

