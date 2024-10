MotoGP, GP Australia 2024: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 6 ottobre 2024) La MotoGP lascia il Giappone per esplorare un nuovo continente, l’Oceania. Il diciassettesimo round della stagione 2024 sarà il Gran Premio d’Australia, in scena tra il 18 e il 20 di ottobre. Il weekend verrà ospitato dal circuito di Phillip Island, uno dei palcoscenici più iconici del calendario. La struttura ospita le corse motociclistiche dal 1931, anche se la MotoGP corse qui la sua prima gara solo nel 1989. Ad oggi, il layout vanta cinque curve a destra e sette a sinistra, per un totale di 4.45 chilometri di lunghezza. Il weekend di gara si aprirà venerdì con le prove libere. Le FP1 sono attese per l’01:45 del mattino in Italia, mentre il prequalifiche andrà in scena tra le 06:00 e le 07:00. L’ultima sessione dedicata alle prove libere è in programma sabato, tra l’01:10 e l’01:40. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lalascia il Giappone per esplorare un nuovo continente, l’Oceania. Il diciassettesimo round della stagionesarà il Gran Premio d’, in scena tra il 18 e il 20 di ottobre. Il weekend verrà ospitato dal circuito di Phillip Island, uno dei palcoscenici più iconici del calendario. La struttura ospita le corse motociclistiche dal 1931, anche se lacorse qui la sua prima gara solo nel 1989. Ad oggi, il layout vanta cinque curve a destra e sette a sinistra, per un totale di 4.45 chilometri di lunghezza. Il weekend di gara si aprirà venerdì con le prove libere. Le FP1 sono attese per l’01:45 del mattino in Italia, mentre il prequalifiche andrà in scena tra le 06:00 e le 07:00. L’ultima sessione dedicata alle prove libere è insabato, tra l’01:10 e l’01:40. (Sportface)

A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Giappone 2024 - Inizialmente si gareggiava a Suzuka, abbandonata definitivamente dopo l’incidente costato alla vita a Daijiro Kato. Lo scorso anno, in MotoGP, vinse Jorge Martin, seppur in un Gran Premio di fatto dimezzato dalla bandiera rossa esposta a causa della pioggia. 00, Gran Premio MotoGP, ... (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia e la mina vagante Acosta, incognita pioggia - Francesco Bagnaia sarà in prima fila e scatterà dalla seconda piazzola. La gara inizierà a partire dalle ore 07. Il rookie della categoria sarà in pole-position e vorrà replicare quanto fatto vedere nel corso della Sprint, prima della sua caduta che l’ha tolto dai giochi. Il campione del mondo, ... (Oasport)

MotoGP in tv, GP Giappone 2024: orari warm-up e gara 6 ottobre, streaming, programma TV8 e Sky - Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. programma GP Giappone 2024: COME SEGUIRLO IN TV E streaming Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno la diretta tv delle gare di Motegi e del warm-up di ... (Oasport)