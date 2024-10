Mercato Napoli, Manna lavora per la corsia destra: due nomi già per gennaio (Di domenica 6 ottobre 2024) Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di Mercato, ha parlato della situazione in casa Napoli. A gennaio potrebbero esserci dei movimenti. Giovanni Manna sa bene che la squadra azzurra non è completa, non nella sua interezza. La mancata cessione di Victor Osimhen, ed il tempo speso per provare a chiudere la faccenda, hanno ovviamente occupato del tempo prezioso per permettere al direttore sportivo di chiudere tutte le questioni in sospeso. Ne rimane una che riguarda evidentemente la corsia destra. Il Napoli da quel lato è numericamente scoperto, ed ecco perchè il club azzurro potrebbe decidere di operare sul Mercato in tempi. Già a gennaio, tra l’altro, gli azzurri potrebbero concretamente provare l’assalto e decidere di mettere le mani su elementi magari già avvicinati nel corso dell’edizione estiva di calcioMercato 2024. (Di domenica 6 ottobre 2024) Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di, ha parlato della situazione in casa. Apotrebbero esserci dei movimenti. Giovannisa bene che la squadra azzurra non è completa, non nella sua interezza. La mancata cessione di Victor Osimhen, ed il tempo speso per provare a chiudere la faccenda, hanno ovviamente occupato del tempo prezioso per permettere al direttore sportivo di chiudere tutte le questioni in sospeso. Ne rimane una che riguarda evidentemente la. Ilda quel lato è numericamente scoperto, ed ecco perchè il club azzurro potrebbe decidere di operare sulin tempi. Già a, tra l’altro, gli azzurri potrebbero concretamente provare l’assalto e decidere di mettere le mani su elementi magari già avvicinati nel corso dell’edizione estiva di calcio2024. (Spazionapoli)

Spazionapoli - Mercato Napoli Manna lavora per la corsia destra | due nomi già per gennaio

Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: un ex Liverpool la grande occasione di mercato? - Durante il prossimo mercato estivo la SSC Napoli avrà il compito di rinforzare alcuni settori del campo, soprattutto di puntellare la difesa. . it. In queste settimane molti sono i nomi accostati agli azzurri, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. is, già durante la parte conclusiva ... (Dailynews24)

Napoli nel segno di Lukaku, Neres e McTominay: il mercato da scudetto di Manna - In poco più di un mese è cambiato completamente l`umore a Napoli. Dalla depressione della scorsa stagione si è arrivati all`entusiasmo importante... (Calciomercato)

Napoli, occhi sul mercato di gennaio: spuntano due nomi e uno svincolato - Il calendario favorevole offre alla squadra la possibilità di mettere “fieno in cascina” prima degli scontri più difficili previsti per novembre. Il suo costo si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Conte potrebbe chiedere nuovi innesti per consolidare la rosa azzurra Il Napoli guarda con ... (Napolipiu)

Calciomercato Napoli, scelti due esterni: i nomi per lo Scudetto - Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato benissimo il campionato e per il momento detiene la vetta della classifica: per gennaio sono pronti gli acquisti per lo Scudetto ...(ultimecalcionapoli)

Calciomercato Napoli, due nomi per rinforzare la rosa: la strategia di Manna - Calciomercato Napoli, due nomi nella lista del ds Manna per rinforzare la squadra di Conte nella finestra di gennaio Il Napoli si gode il primo posto in classifica, ma rimane vigile sul calciomercato: ...(calcionews24)

Scontri Napoli-Eintracht, dopo anni Saviano svela: "Il vero motivo fu una partita di droga" - L'inchiesta della magistratura sui rapporti tra criminalità organizzata e gli ultrà di Milano ha acceso i riflettori sui legami tra mafia e tifoserie in Italia. Oggi sul Corriere della Sera ne parla a ...(msn)