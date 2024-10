LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 30? (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Corridori coperti di fango. Nel Gruppo inseguitore sta tirando Andersen (Alpecin), distacco di 30? da Pedersen-Affini! 16:11 Aumenta l’andatura Mads Pedersen, che non sembra avere in programma di essere raggiunto dal peloton. Distacco che torna sopra i 35?. Sempre il campione europeo in carica a cronometro sulla ruota del danese! 16:09 Timo Roosen fora. 16:08 Continuano l’andatura insieme su un altro tratto di sterrato di 500m Affini e Pedersen. Gruppo adesso a 25?! 16:05 Affini e Pedersen quindi hanno 17? di margine dal Gruppo, mancano 48km alla fine! Chissà quanto è rimasto nel serbatoio dell’azzurro, in fuga dall’inizio. 16:02 Si stacca Enzo Boulet. restano in 3 davanti: Affini, Pedersen e Retegi. 16:01 Nuovo tratto di sterrato (fango), che potrebbe decidere molto di questa Parigi-Tours. 16:01 Decidono di spingere nel Gruppo. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:13 Corridori coperti di fango. Nelinseguitore sta tirando Andersen (Alpecin), distacco di 30? da! 16:11 Aumenta l’andatura Mads, che non sembra avere in programma di essere raggiunto dal peloton. Distacco che torna sopra i 35?. Sempre il campione europeo in carica a cronometro sulla ruota del danese! 16:09 Timo Roosen fora. 16:08 Continuano l’andatura insieme su un altro tratto di sterrato di 500madesso a 25?! 16:05quindi hanno 17? di margine dal, mancano 48km alla fine! Chissà quanto è rimasto nel serbatoio dell’azzurro, in fuga dall’inizio. 16:02 Si stacca Enzo Boulet.in 3e Retegi. 16:01 Nuovo tratto di sterrato (fango), che potrebbe decidere molto di questa. 16:01 Decidono di spingere nel

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | restano Pedersen e Affini davanti Gruppo a 30?

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 20? - 13:02 Fuga a 4’20” adesso. 12:17 Primi 5 km fatti ad una media di 44 km/h. Distacco intorno ai 2?, in deciso abbassamento negli ultimi minuti. Nonostante sia decisamente un percorso che può far prevalere un arrivo in volata, le due côte finali, quella di Vouvray (700 metri al 4. 12:46 La prima ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Affini nei 3 in fuga a 60km dall’arrivo, ma arriva Pedersen - Tra il 65esimo e il 75esimo km, infatti, i corridori devono affrontare un saliscendi che porterà la corsa fino a LA VILLE-AUX-CLERCS. La temperatura è aumentata a 16 gradi. 214 km che si svilupperanno principalmente su terreno pianeggiante. 5 adesso i minuti di distacco dal gruppo. 13:00 Tutti ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Philipsen e Pedersen favoriti - L’ultimo italiano a vincere questa competizione è stato Matteo Trentin nel 2017 e nel 2015, rispettivamente in casa Quick-Step e prima sotto l’egida Etixx-Quick Step. Il 28enne danese Mads Pedersen, invece, ha avuto una stagione più corta ma non per questo meno ricca di risultati: sua la ... (Oasport)

