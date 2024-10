LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: si parte a Lissone, c’è il Colle Brianza (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2024. La settantasettesima edizione della Coppa Agostini inizierà da Lissone e si svolgerà lungo un percorso di 166.7 chilometri ed un disLIVEllo totale di circa 3000 metri. Dopo circa 20 chilometri i corridori entreranno in un circuito di 28 km da percorrere quattro volte. In questo circuito i corridori affronteranno, nell’ordine, la salita di Sirtori (1.5 km al 5.4% di pendenza media), il Colle Brianza (3.7 km al 6.3%) ed il Lissolo (2 km al 6.6% con un tratto oltre l’8%). Dopo l’ultima ascesa del Lissolo si uscirà dal circuito per involarsi verso il traguardo posto a Lissone. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della. La settantasettesima edizione dellaAgostini inizierà dae si svolgerà lungo un percorso di 166.7 chilometri ed un disllo totale di circa 3000 metri. Dopo circa 20 chilometri i corridori entreranno in un circuito di 28 km da percorrere quattro volte. In questo circuito i corridori affronteranno, nell’ordine, la salita di Sirtori (1.5 km al 5.4% di pendenza media), il(3.7 km al 6.3%) ed il Lissolo (2 km al 6.6% con un tratto oltre l’8%). Dopo l’ultima ascesa del Lissolo si uscirà dal circuito per involarsi verso il traguardo posto a

