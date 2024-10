Lecco, corista della basilica di San Nicolò si accascia a terra prima della messa di insediamento del nuovo parroco (Di domenica 6 ottobre 2024) Lecco, 6 ottobre 2024 – Grave malore in chiesa nella basilica di San Nicolò a Lecco. A sentirsi male è stato un corista di 68 anni. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, si è accasciato a terra poco prima dell'inizio della solenne messa di insediamento e accoglienza del nuovo parroco in programma mezz'ora più tardi. Il 68enne stava cantando insieme agli altri coristi per provare alcuni inni. I primi a soccorrerlo sono stati la moglie del sindaco Mauro Gattinoni, che è un medico, e altri due fedeli sanitari di professione che erano già in chiesa. Poi sono arrivati i soccorritori volontari della Croce di San Nicolò, che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. La nuova guida della comunità pastorale di Lecco è monsignor Bortolo Uberti, 59 anni. È originario della provincia di Lecco: è nato a Perledo, in Alto Lago. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Grave malore in chiesa nelladi San. A sentirsi male è stato undi 68 anni. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, si èto apocodell'iniziosolennedie accoglienza delin programma mezz'ora più tardi. Il 68enne stava cantando insieme agli altri coristi per provare alcuni inni. I primi a soccorrerlo sono stati la moglie del sindaco Mauro Gattinoni, che è un medico, e altri due fedeli sanitari di professione che erano già in chiesa. Poi sono arrivati i soccorritori volontariCroce di San, che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. La nuova guidacomunità pastorale diè monsignor Bortolo Uberti, 59 anni. È originarioprovincia di: è nato a Perledo, in Alto Lago. (Ilgiorno)

Malore in chiesa durante l’insediamento del prevosto, corista soccorso in gravi condizioni - Si è accasciato improvvisamente al suolo, probabilmente colpito da malore, l'uomo soccorso in codice rosso nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, presso la Basilica San Nicolò ...(lecconotizie)

