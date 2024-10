La necessità dell’assistenza psicologica (gratuita) in tutte le scuole (Di domenica 6 ottobre 2024) Severini Melograni Gentile ,i nostri nipotini Giovanni e Lea sono tornati a scuola: sono felici di frequentare la prima e la terza elementare ma Giovanni cerca ogni scusa per restare con la mamma Marina, che fa la fisioterapista (madre speciale) e per stare più tempo con loro ha scelto la libera professione. Insomma Giovanni se le inventa tutte, mal di pancia, tristezze, ansie di ogni tipo. Questa situazione sta diventando pesante e la mamma comincia a preoccuparsi ma - meravigliosa notizia! - la scuola offre gratis la consulenza di una psicologa e le cose stanno un pochino alla volta migliorando! La dottoressa ha consigliato a mia nuora di dare al bambino un suo oggetto (qualcosa che ricordi la mamma, che sia della mamma) e Marina gli ha lasciato portare il suo orologio con il contapassi e varie altre diavolerie. (Di domenica 6 ottobre 2024) Severini Melograni Gentile ,i nostri nipotini Giovanni e Lea sono tornati a scuola: sono felici di frequentare la prima e la terza elementare ma Giovanni cerca ogni scusa per restare con la mamma Marina, che fa la fisioterapista (madre speciale) e per stare più tempo con loro ha scelto la libera professione. Insomma Giovanni se le inventa, mal di pancia, tristezze, ansie di ogni tipo. Questa situazione sta diventando pesante e la mamma comincia a preoccuparsi ma - meravigliosa notizia! - la scuola offre gratis la consulenza di una psicologa e le cose stanno un pochino alla volta migliorando! La dottoressa ha consigliato a mia nuora di dare al bambino un suo oggetto (qualcosa che ricordi la mamma, che sia della mamma) e Marina gli ha lasciato portare il suo orologio con il contapassi e varie altre diavolerie. (Ilgiorno)

Massimiliano Ossini, moglie e figli: chi sono Laura Gabrielli, Carlotta, Melissa e Giovanni - La coppia, sposata dal 2003, ha sempre mantenuto un profilo discreto, ma la loro storia familiare è un esempio di amore e resilienza. . Massimiliano Ossini, noto conduttore televisivo italiano, vive una vita serena e appagante con la moglie Laura Gabrielli e i loro tre figli: Carlotta, Melissa e ... (Blogtivvu)

Giovanni Angiolini spiega per quale ragione è finita la sua storia con Michelle Hunziker e in che rapporti sono adesso - I due hanno fatto scalpore nel mondo del gossip con le loro foto romantiche in Sardegna, poco dopo la separazione della conduttrice da Tomaso Trussardi. Ma siamo rimasti in contatto, ci mandiamo messaggi di auguri, è sempre un piacere sentirci. Riguardo la fine della loro relazione invece ha ... (Isaechia)

Genova, trovate ossa vicino al torrente Scrivia: sono di Giovanni Trucco - Diverse famiglie di persone scomparse si erano fatte avanti, tra cui quella di Giovanni Trucco, convinta che i resti potessero appartenere al proprio congiunto. Le ossa trovate il 29 agosto 2022 nei pressi del torrente Scrivia, a Genova Casella, appartengono al pensionato di 85 anni, scomparso ... (Thesocialpost)