La due giorni dell’Eroica 2024 In migliaia sulle strade per un successo senza tempo

Gaiole in Chianti, 6 ottobre 2024 – Le bici di un secolo fa e le camere d'aria a tracolla protagoniste della due giorni dell'Eroica 2024. Ieri sabato in quasi 4.000 eroici hanno pedalato tra il Chianti e la Val d'Orcia, oggi domenica quasi 5.000 hanno voluto celebrare i "Cento anni della radio". Nella prima giornata i magnifici interpreti del ciclismo dei primi anni del secolo scorso, in sella a biciclette di acciaio vecchio e rugoso, senza cambio o con il giroruota, con le camere d'aria intrecciate sul dorso, le maglie vecchie, di lana grossa, spessissimo originali e una lampada posticcia ad aprire un piccolo squarcio di luce nella notte ancora fonda. Il primo via infatti sabato alle 4,30, gambe intristite dal freddo ma il cuor leggero e pronto all'avventura; ben 212 i chilometri, circa la metà di strada bianca, e 4.000 metri di dislivello.

