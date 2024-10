Highlights e gol Francoforte-Bayern Monaco 3-3, Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il big match di giornata di Bundesliga finisce in parità. Il Bayern Monaco rimonta e poi si fa rimontare all’ultimo dall’Eintracht Francoforte. Al Deutsche Bank Park è 3-3 tra la prima e la seconda della classe. Avanti subito l’undici di Kompany con l’ex Napoli Kim (15?). Pochi minuti dopo arriva l’uno due dei padroni di casa che con Marmoush (22?) ed Ekitike (35?) si portano avanti. Arriva il gol del pareggio al 38? con l’altro centrale del Bayern, Upemecano. Nel secondo tempo Olise segna il 2-3, ma la doppietta di Marmoush al 94? firma il 3-3. Rivedi gli Highlights e i gol. Highlights e gol Francoforte-Bayern Monaco 3-3, Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il big match di giornata difinisce in parità. Ilrimonta e poi si fa rimontare all’ultimo dall’Eintracht. Al Deutsche Bank Park è 3-3 tra la prima e la seconda della classe. Avanti subito l’undici di Kompany con l’ex Napoli Kim (15?). Pochi minuti dopo arriva l’uno due dei padroni di casa che con Marmoush (22?) ed Ekitike (35?) si portano avanti. Arriva il gol del pareggio al 38? con l’altro centrale del, Upemecano. Nel secondo tempo Olise segna il 2-3, ma la doppietta di Marmoush al 94? firma il 3-3. Rivedi glie i gol.e gol3-3,) SportFace. (Sportface)

