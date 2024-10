Gabrielli Niente cali di tensione o li pagheremo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Troverà un ambiente davvero ‘caldo’ l’OraSì questa sera a Piombino, attesa da una Solbat in cerca di riscatto dopo due ko consecutivi (palla a due ore 18). Il campo toscano è uno dei più difficili da espugnare di tutta la B Nazionale, anche se quest’anno la squadra parte con l’obiettivo di salvarsi e dunque il colpo esterno dei ravennati non è impossibile, soprattutto se giocheranno come nel primo tempo con Cassino. Proprio quei venti minuti dovranno essere il marchio di fabbrica dell’OraSì. "Se avessimo anche tirato da tre con buone percentuali, avremmo chiuso il primo tempo con un vantaggio davvero ampio – spiega coach Andrea–. Poi però dal +20 ci siamo trovato sul +5 perché Cassino ha reagito e non mi è piaciuto che la squadra si sia fatta sorprendere pur se negli spogliatoi avevo detto che ci sarebbe stata una reazione dei nostri avversari. (Sport.quotidiano)