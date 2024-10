Festival de Genere focus sulla cultura urbana e giovanile

(Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi si tiene la terza ed ultima giornata delde, manifestazione caratterizzata da molti eventi sul tema della parità di. La proposta odierna è quella di un. Alle 15.30, presso il Museo della Marineria, l’artista e scrittrice Wissal Houbabi (nella foto) e il coreografo Paolo Brancalion terranno un dialogo intitolato ’Attitudine -Hip Hop’. Questo appuntamento esplorerà l’influenza dell’hip hop come strumento di espressione per le nuove generazioni e il suo impatto sulle identità maschili e plurali. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sull’importanza di linguaggi artistici non convenzionali nella lotta per la parità e l’inclusione. Alle 17 si terrà invece ’Filo del Fato’, un’esibizione nata da un laboratorio di danza hip hop con gli studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari di Cesenatico. Alle 17. (Ilrestodelcarlino)