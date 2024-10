Fabio De Martino morto sulla moto a 17 anni davanti al padre (Di domenica 6 ottobre 2024) Un ragazzo di soli 17 anni sbanda con la sua moto e viene travolto da un camion che lo uccide. L’ennesima tragedia della strada si è verificata nel pomeriggio di sabato 5 ottobre a Levate, nella Bergamasca. La vittima si chiamava Fabio De Martino ed era residente nella vicina Osio di Sotto. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che il padre di Fabio, che lo seguiva su un’altra moto, abbia assistito alla morte del figlio.Leggi anche: Scandiano, terribile incidente: Alessandro morto in moto, ferita una donnaLeggi anche: Boato nella notte, schianto assassino: Domenica Speria lascia un bambino di nove anni Come è morto Fabio De Martino L’incidente si è verificato in via dei Caravaggi, all’altezza del sottopasso ferroviario che dal cimitero porta alla zona industriale del paese di Levate. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un ragazzo di soli 17sbanda con la suae viene travolto da un camion che lo uccide. L’ennesima tragedia della strada si è verificata nel pomeriggio di sabato 5 ottobre a Levate, nella Bergamasca. La vittima si chiamavaDeed era residente nella vicina Osio di Sotto. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che ildi, che lo seguiva su un’altra, abbia assistito alla morte del figlio.Leggi anche: Scandiano, terribile incidente: Alessandroin, ferita una donnaLeggi anche: Boato nella notte, schianto assassino: Domenica Speria lascia un bambino di noveCome èDeL’incidente si è verificato in via dei Caravaggi, all’altezza del sottopasso ferroviario che dal cimitero porta alla zona industriale del paese di Levate. (Thesocialpost)

Fabio De Martino sbanda in moto e muore a 17 anni davanti al padre - sbanda in moto e muore a soli 17 anni sotto gli occhi del padre che lo seguiva. L'incidente mortale è avvenuto ieri, sabato 5 ottobre, a Levate, nella Bergamasca, intorno alle 16. Per il giovane Fabio De Martino, residente nella vicina Osio Di Sotto, non c'è stato nulla da fare nonostante... (Today)

Chi era Fabio De Martino, morto a 17 anni sotto gli occhi del papà: “Guidava con prudenza, viveva per le moto” - “Era un ragazzo simpaticissimo, era impossibile non volergli bene”, aggiungono gli amici, arrivati sul luogo dell’incidente in lacrime. Sconvolti. Ci lavorava anche: guidava uno scooter da pony pizza, a Verdello. “Perché, perché”, domanda in lacrime. Per imparare a padroneggiare il mezzo e ... (Bergamonews)

Fabio De Martino muore in moto a 17 anni davanti al padre - . Un giovane di 17 anni, Fabio De Martino, residente nella vicina Osio Sotto, ha perso la vita in un incidente stradale. . La dinamica Il ragazzo, alla guida di una Yamaha 125, è tragicamente deceduto dopo. Sabato 5 ottobre, in mattinata, si è verificata una tragedia stradale a Levate ... (Milanotoday)