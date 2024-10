Donati sei nuovi defibrillatori: "Protezione anche nelle frazioni" (Di domenica 6 ottobre 2024) Sei nuovi defibrillatori sono pronti ad entrare in azione e salvare vite. I nuovi DAE sono stati installati nei giorni scorsi in città e nelle frazioni per potenziare l’attuale dotazione di oltre quaranta apparecchi. L’amministrazione comunale di Sondrio ha sostenuto la spesa di circa 30mila euro grazie alla donazione in memoria della signora Maria Rosa Dell’Agostino e dell’avvocato Dario Moretti. I Dae sono stati posizionati all’esterno dell’edificio scolastico di Via Vanoni, in piazza Garibaldi e davanti alla Scuola primaria Credaro di via Bosatta, in città, a Triangia, in piazza De la Butega, a Colda, nella zona del lavatoio, e a Mossini, accanto alla fontanella dell’acqua. Nel corso della presentazione il sindaco Scaramellini ha evidenziato come la donazione sia nell’interesse di una città ancora stranita a seguito di quanto accaduto alla Scuola Ligari. (Di domenica 6 ottobre 2024) Seisono pronti ad entrare in azione e salvare vite. IDAE sono stati installati nei giorni scorsi in città eper potenziare l’attuale dotazione di oltre quaranta apparecchi. L’amministrazione comunale di Sondrio ha sostenuto la spesa di circa 30mila euro grazie alla donazione in memoria della signora Maria Rosa Dell’Agostino e dell’avvocato Dario Moretti. I Dae sono stati posizionati all’esterno dell’edificio scolastico di Via Vanoni, in piazza Garibaldi e davanti alla Scuola primaria Credaro di via Bosatta, in città, a Triangia, in piazza De la Butega, a Colda, nella zona del lavatoio, e a Mossini, accanto alla fontanella dell’acqua. Nel corso della presentazione il sindaco Scaramellini ha evidenziato come la donazione sia nell’interesse di una città ancora stranita a seguito di quanto accaduto alla Scuola Ligari. (Ilgiorno)

