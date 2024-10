'Culturiamo', la seconda edizione dell'evento dedicato all'impresa culturale all'Almagià (Di domenica 6 ottobre 2024) Partenariato pubblico-privato, risorse e mecenatismo, welfare culturale. Sono i tre argomenti di Culturiamo, l’iniziativa organizzata per il secondo anno da Confcooperative Romagna e Confcooperative Cultura Turismo e Sport Romagna, per stimolare il confronto sui temi culturali. La seconda (Ravennatoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Partenariato pubblico-privato, risorse e mecenatismo, welfare. Sono i tre argomenti di, l’iniziativa organizzata per il secondo anno da Confcooperative Romagna e Confcooperative Cultura Turismo e Sport Romagna, per stimolare il confronto sui temi culturali. La

Spazi gratuiti al Centro Culturale Islamico per l’insegnamento dell’arabo, le minoranze: “L’inclusione passa dalla lingua italiana” - I soggetti convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alle prestazioni di servizi d’interesse pubblico e di carattere istituzionale, da svolgere con il coinvolgimento diretto o meno della struttura comunale”. Questo il contenuto ... (Bergamonews)

"Agricoltura (e come riportarla alla natura)", venerdì 4 ottobre conferenza di Mario Apicella al Centro culturale Libertà - Venedì 4 ottobre, alle 21, si terrà al Centro culturale Libertà la conferenza "Agricoltura (e come riportarla alla natura)" dell'agronomo Mario Apicella. Insetti, carne sintetica e "tecniche di evoluzione assistita" sono solo la punta dell'iceberg di un sistema che favorisce i grandi... (Livornotoday)

Sopralluogo all'ospedale vecchio, Sabatini: "40 milioni di euro per un polo culturale all'avanguardia" - Regione, ministero della cultura, Asl e consiglieri regionali e comunali in visita all'ex ospedale grande degli infermi. La struttura caduta in uno stato d'abbandono da diversi decenni è al centro di un piano di recupero dal valore di 40 milioni di euro. Al Sopralluogo presenti la... (Viterbotoday)