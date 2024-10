Cremonese-Bari 1-1: pari senza esclusioni di colpi allo Zini (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Bari deve accontentarsi di un punto dopo il pareggio 1-1 sul campo della Cremonese nel match dell'8ª giornata di Serie B. allo Zini i biancorossi sono andati in vantaggio poco prima della mezz'ora con il secondo gol in campionato di Kevin Lasagna, ma nella ripresa, a 20 minuti dal 90' sono (Di domenica 6 ottobre 2024) Ildeve accontentarsi di un punto dopo il pareggio 1-1 sul campo dellanel match dell'8ª giornata di Serie B.i biancorossi sono andati in vantaggio poco prima della mezz'ora con il secondo gol in campionato di Kevin Lasagna, ma nella ripresa, a 20 minuti dal 90' sono (Baritoday)

Cremonese-Bari (domenica 06 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici - La Cremonese viene falla sconfitta di Coppa Italia contro il Cagliari e dal 3-2, più doloroso, al “Rigamnoti” contro il Brescia che ha leggermente allontanato il club grigiorosso dalla testa di una classifica di Serie B nella quale precede il Bari di un solo punto. I pugliesi vengono da cinque ... (Infobetting)

Formazioni ufficiali Cremonese-Bari, Serie B 2024/2025 - . La squadra di Stroppa scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookies, ma il Bari ha una striscia aperta di 5 risultati utili di fila e non vuole fermarsi. Le Formazioni ufficiali di Cremonese-Bari, partita valida per l’ottava giornata della Serie B 2024/2025. Formazioni ... (Sportface)

Cremonese-Bari 1-1: Lasagna torna al gol ma la sfortuna beffa Vicari - Ancora un pareggio, dieci punti in classifica e cifra tonda, ma anche qualche rimpianto. Non come col Cosenza, data la caratura dell'avversario. Il Bari esce dallo Zini con un nuovo 1-1, ...(tuttocalciopuglia)

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: terminate tutte le gare, si gioca solo al 'San Vito-Marulla' - 71' Trova il pareggio allo 'Zini' la Cremonese. Sernicola si accentra da sinistra e calcia ... 27' Ancora un gol delle squadre in trasferta, Bari in vantaggio. Assist illuminante di tacco di Sibilli ...(tuttob)

Cremonese - Bari: 1-1. Il match in trasferta finisce in parità - I biancorossi impegnati nella sfida esterna contro la Cremonese allo stadio Zini si sono portati in vantaggio al 27' con una rete di Lasagna, al 70' è arrivata poi il gol del pareggio ...(lagazzettadelmezzogiorno)