Capoluogo ad alta incidentalità | Gli utenti deboli della strada vanno protetti con azioni forti

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Ci sentiamo segregati in casa". Gigliola Gigli, che vive a Cascina Morona, l’altra sera ha portato in Commissione territorio gli ormai vecchi problemi di 43 famiglie che risiedono fuori dalle muracittà, in una cascina storica lombarda del ‘700. "Ci siamo trasferiti vent’anni fa – ha aggiunto Gigli – e l’impresa che effettuò la ristrutturazione doveva anche costruire una ciclabile, mentre il Comune avrebbe fatto arrivare i mezzi pubblici. Non c’è la pista né il bus. Siamo costretti a spostarci in auto e, per immetterci sulla, o ci buttiamo quasi alla cieca o attendiamo finché all’orizzonte non si vede nessuno. C’è chi sta pensando di trasferirsi perché si sente prigioniero, e alcuni incidenti si sono già verificati". La riunioneCommissione è stata convocata dal presidente Cosimo Lacava perché Pavia ha un’elevata