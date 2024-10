Ballando con le Stelle 2024 seconda puntata | Bianca Guaccero conquista ancora la giuria

(Di domenica 6 ottobre 2024) La Gara Le danze dellaprendono il via con il cha cha eseguito da Federica Nargi e Luca Favilla. Ottenuto l’applauso dal marito Alessandro Matri, seduto tra il pubblico, l’ex velina convince in toto la, anche se Carolyn ha visto “qualcosa un pochino da raffinare“. Complimenti particolarmente sentiti da Canino: “Anche a me è piaciuto tutto, compreso il compagno“. Selvaggia consiglia invece a Nargi di ‘differenziarsi’ da, per via di certi modi di fare che trova simili, al fine di evitare un effetto déjà-vu. La rumba di Massimiliano Ossini, con Veera Kinnunen, sulle note di Fai rumore ‘risveglia’ Rossella Erra. Zazzaroni e Canino notano dei piccoli miglioramenti nel conduttore. “Devi essere meno competitivo” è il consiglio di Smith, certa che vedere troppi ‘avversari’ potrebbe paradossalmente farlo peggiorare. (Davidemaggio)