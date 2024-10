Assogna | Inter 5 gol subiti negli ultimi 15 minuti Un problema

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ilin difesa dell’è chiaro: altri due goldal Torino a San Siro nonostante la superiorità numerica. Paolone parla così su Sky Sport. PROBLEMI – Paoloparla in questo modo delpiù grande in casa nerazzurra: «L’secondo me è una squadra che deve migliorare a livello di concentrazione da distribuire nei 90. Ha preso 9 gol in campionato, il fatto che perda concentrazione preoccupa perché ne ha5 nell’ultimo quarto d’ora. Non è del tutto casuale, quindi questa mini-vulnerabilità difensiva rispetto alla solidità della scorsa stagione dà la possibilità a squadre come il Napoli o la Juventus che hanno fatto forti investimenti di credere nello Scudetto. Al netto dei calcoli e della flessione nerazzurra io credo che sarà un campionato molto più aperto. Me lo immagino un torneo senza fughe». (Inter-news)