Al Progresso il tesseramento anche la sera

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ha preso il via proprio in questi giorni la campagna per il2024-2025 dell’Arci. Lo slogan, "Costruire un futuro oltre i muri". E se è vero che ogni Circolo è un luogo di partecipazione, socialità e cultura, non ha ceduto alla sfida lanciata dai bulli ildi Montelupo Fiorentino. Il bar ha riaperto i battenti con l’orario ordinario, ovvero dalle 6 del mattino alla mezzanotte. Dopo dieci giorni di chiusura anticipata alle 20 in segno di protesta (e di tutela nei confronti di soci e dipendenti) per i troppi atti violenti nella zona, i locali di via Rovai sono tornati a riapriredi. Ieri si è svolta la cena sociale nell’ambito del tour "L’Italia in un boccone", dedicata all’ Emilia Romagna. E venerdìera gremita la sala per l’incontro sul "Ritorno del lupo", un appuntamento a scopo informativo e divulgativo con gli esperti del Wwf. (Lanazione)