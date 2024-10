WWE | Roman Reigns lancia un minaccioso messaggio prima di Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il post discuote i socialdi WWE BadL’ex campione WWEha scatenato un’ondata di speculazioni con unenigmatico sui social media alla vigilia di WWE Bad2024. In vista del suo atteso match in coppia con Cody Rhodes,ha condiviso: “Stanotte gliela faremo vedere. Non servono parole. #WWEBad#OTC.” La carica diIl breve ma incisivo post diha immediatamente catturato l’attenzione dei fan WWE. L’hashtag #OTC, presumibilmente acronimo di “Original Tribal Chief”, suggerisce l’intenzione didi riaffermare la sua posizione all’interno dellaline, la fazione che recentemente si è rivoltata contro di lui.