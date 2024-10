VIDEO Barbara d' Urso Ballando | vendetta contro Mediaset e Lucarelli punge

(Di sabato 5 ottobre 2024) L'attesa è finita!d'con le Stelle ha fatto la sua performance, nelle vesti di ballerina per una notte, dopo giorni di chiacchiere sul web, in tv e sulla carta stampata. Perfezionista, ha tenuto a fare una bella figura nel talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Per tutta la settimana ha provato e riprovato per arrivare in pista preparatissima. "Sarà una sorpresa, ve lo posso garantire", aveva preannunciato la conduttrice di recente. Così è stato! Dopo la cacciata dad'è stata costretta a stare lontano dalla televisione per due stagioni. Terminato il suo contratto con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi, è stata ospite a Domenica In di Mara Venier ma da quella volta non sono seguite ulteriori ospitate. (Tvpertutti)