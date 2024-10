Thuram infortunato, dopo il brutto fallo di Maripan: “La caviglia si è girata, aspetto gli esami” (Di sabato 5 ottobre 2024) Per Marcus Thuram una serata da incorniciare per i 3 gol segnati al Torino che hanno consegnato i 3 punti all'Inter. Ma anche preoccupazione per il brutto fallo di Maripan: "Ho preso una brutta botta, ora aspettiamo gli esami". Inzaghi: "L'ho visto preoccupato, era sul lettino con la borsa del ghiaccio" (Di sabato 5 ottobre 2024) Per Marcusuna serata da incorniciare per i 3 gol segnati al Torino che hanno consegnato i 3 punti all'Inter. Ma anche preoccupazione per ildi: "Ho preso una brutta botta, ora aspettiamo gli esami". Inzaghi: "L'ho visto preoccupato, era sul lettino con la borsa del ghiaccio" (Fanpage)

Inter, staffetta Thuram-Lautaro: adesso il bomber sembra il francese. La rivoluzione è partita in vacanza - Prima tripletta in Serie A e seconda in carriera. L`evoluzione di Marcus Thuram da esterno a punta è all`apice massimo mai raggiunto da quando veste il nerazzurro.(calciomercato)

Sommer: “Subiamo troppo ma siamo su strada giusta. Thuram importante non solo per i gol” - Il commento del portiere dell'Inter dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino e la tripletta del francese con cui ha giocato anche in Germania ...(fcinter1908)

