Nessun accordo e guerra regionale | i piani di Sinwar che è ancora vivo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Yahyasarebbe, starebbeprendendo decisioni cruciali per Hamas, avrebbe indurito le sue posizioni, sarebbe diventato fatalista dopo quasi un anno dia Gaza, non avrebbe alcuna intenzione di raggiungere uncon Israele e anzi sarebbe determinato a vederlo coinvolto in un conflitto più ampio in Medio Oriente. È quanto emerge dal New York Times che cita funzionari statunitensi a conoscenza della questione. Anche se, riconoscono le fonti, non esiste una prova certa della sua esistenza in vita.