MotoGp Gp Giappone | Bagnaia vince gara sprint

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) Francesco ‘Pecco’ha vinto ladel GP dela Motegi, valido per il Mondiale della. Il campione del mondo in carica ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini per una doppietta Ducati ufficiale. Terzo posto per lo spagnolo Marc Marquez su Ducati del Team Gresini, quarto l’altro spagnolo e leader del Mondiale Jorge Martin su Ducati Pramac. Il rookie spagnolo Pedro Acosta su GasGas, partito dalla pole position, è caduto quando era in testa alla corsa a 4 giri dal termine. Quinto posto per Franco Morbidelli su Prima Pramac Racing, seguito da un ottimo Fabio Di Giannantonio sesto su una moto del VR46 Team.