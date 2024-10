Morti sospette in Rsa | Wick di nuovo a processo la partita dei maxi risarcimenti torna ad essere aperta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ascoli, 5 ottobre 2024 –no a sperare neii parenti degli anziani deceduti nella Rsa di Offida, la cui morte secondo la Procura di Ascoli è attribuibile alla condotta di Leopoldo, contrariamente a quanto sostengono sia la difesa dell’infermiere ascolano, sia l’Asur Marche, responsabile civile, chiamato a sborsare le somme. Il pronunciamento della Corte di Cassazione rimette tutto in gioco. I giudici con l’ermellino hanno annullato la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona, ribaltando la condanna all’ergastolo precedentemente stabilita dalla Corte d’Assise di Macerata.andrà diprocessato, stavolta davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Perugia, competente per territorio. In quella sede verrà stabilita la sorte dell’ex infermiere della Rsa di Offida e anche dei. E parliamo veramente di tanti soldi.