Le storie In Real Life | Maisano a tutto podcast

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arezzo, 5 ottobre 2024 – «In» è il nome del nuovofirmato da Marco. Il giornalista aretino torna su Onecon un nuovo progetto dedicato alleraccontate. «Come diceva Charles Bukowski, «la gente è il più grande spettacolo del mondo» («e non si paga il biglietto», aggiungeva lui). E proprio questo spettacolo è al centro di In, che ogni settimana porterà alla luce una storia unica, vista attraverso gli occhi del suo protagonista, offrendo uno spaccato straordinario delle vite degli altri- spiega il giornalista aretino presentando il suo ultimo progetto - In un’epoca in cui gli algoritmi delle piattaforme digitali ci isolano, facendoci sentire diversi e distanti dagli altri, Invuole riportare al centro la nostra umanità condivisa, raccontando ledelle persone che ci circondano.