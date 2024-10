Inter-Torino | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ile isue Sky di, match valido per la settima giornata della. I nerazzurri per la terza vittoria in sette giorni e per mettere alle spalle un piccolo periodo no, i granata per risalire la china dopo i due ko di fila, prima in Coppa Italia e poi in campionato, arrivati dopo il grande inizio di stagione. A San Siro ci si attende spettacolo, chi trionferà ? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 5 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Beppe Bergomi.e SkySportFace.