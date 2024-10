Hashish e marijuana dalla Spagna alla Toscana | 11 condanne c’è anche un commercialista di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Sono accusati di aver portatodurante il lockdown per il Covid, droga destinata allo spaccio in, in Emilia-Romagna e Lombardia. Ora il tribunale diha condannato 11 persone con pene fino a 9 anni. Tra loroundi. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sono tutti italiani tranne un romeno. Lesono state decise con processo in rito abbreviato con pene comprese da 10 mesi a 9 anni e 2 mesi. Il gip Gianluca Mancuso ha disposto inoltre la confisca di un immobile, già sequestratoguardia di finanza nel corso delle indagini, e di 446.000 euro presunto profitto dello spaccio di stupefacenti.