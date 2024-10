Halle Bailey e DDG si sono lasciati il loro annuncio social

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Cari amici e sostenitori, dopo lunga riflessione e conversazioni dose, Halle e io abbiamo deciso di lasciarci. La decisione non è stata facile, ma crediamo che sia la cosa migliore per entrambi. Ho nel cuore il tempo trascorso insieme e l’amore che abbiamo condiviso». Con queste parole affidate a una storia Instagram, il rapper DDG ha annunciato la fine della sua relazione con l’attrice e cantante Halle Bailey, con cui faceva coppia fissa dal 2022. «Nonostante i cambiamenti nella nostra storia, il nostro affetto rimane profondo e reale. Siamo ancora migliori amici e ci vogliamo un gran bene», ha aggiunto, confermando che la storia è finita in termini non bellicosi anche in virtù delle buone pratiche di co-parenting che dovranno mettere in atto per la serenità della figlia Halo, nata nel 2023.