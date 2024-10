Francesca Sorrentino in lacrime a Uomini e Donne | la reazione di Manuel Maura

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nel corso della puntata diandata in onda ieri, venerdì 4 ottobre, la tronistaè scoppiata in. La protagonista della decima edizione di Temptation Island si è commossa quando, dopo aver fatto scendere i suoi corteggiatori, Maria De Filippi ha detto: Lei è molto particolare come persona, il fatto stesso che vede Martina, Michele e Alessio più sciolti di lei è il motivo per cui si interroga se va bene o non va bene. E’ una ragazza che si fa molta autocritica, un po’ troppo ogni tanto. Quindi le prende l’ansia ogni volta che deve fare l’esterna Si sente sempre inadeguataSe facciamo riferimento alla relazione importante che aveva avuto, si metteva sempre in discussione.