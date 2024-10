Conte rompe le scatole ai presidenti ma se i presidenti lo accontentano vanno a dama Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

L'analisi delladello Sport dopo la vittoria del Napoli per 3-1 sul Como di Fabregas e la conferma del primo posto in classifica, adesso con quattro punti di vantaggio della Juventus che domani ospiterà il Cagliari. Scrive la: La vittoria di ieri contro il Como ha premiato le pressioni disul mercato. I tre gol sono stati segnati da tre nuovi arrivi: Scott McTominay, Romelu Lukaku e David Neres. McTominay è candidabile all'oscar per l'affare dell'anno. È stato acquistato per 30 milioni e mezzo, accordo concluso il 30 agosto, e in un mese ha già spostato molti equilibri.lo impiega come sabotatore. Ha i documenti da centrocampista e un lasciapassare da centravanti aggiunto, attorno a Lukaku. Portatore di un fisico dinte, è agile e di piede buono.