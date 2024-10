Una mostra al Museo Galileo per i 500 anni dal viaggio di Giovanni da Verrazzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Firenze, 4 ottobre 2024 - Da Firenze verso l’America con Amerigo Vespucci e Giovda, i due navigatori fiorentini i cui nomi connotarono i “certificati di nascita” del Nuovo Mondo: questo il tema della nuovadel, “Firenze e l’America”, visitabile dal 7 al 20 ottobre, dove saranno esposte repliche di planisferi e globi terrestri opera di grandi cartografi e navigatori – come Fra Mauro, Martin Behaim, Martin Waldseemüller e Girolamo da– che 500fa iniziarono a delineare sulle mappe il mondo che oggi conosciamo. Non solo la scoperta delle Americhe ma anche la sua denominazione: Vespucci nel 1507 ispirò il nome America per il continente sudamericano, mentre da– che nel 1524 esplorò la costa nordamericana e la baia di New York – attribuì il proprio nome di famiglia alle terre comprese tra la Florida e Terranova.