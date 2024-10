Torna l’incubo alluvione evacuate più di duemila persone E Faenza ricostruisce il muro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ravenna, 4 ottobre 2024 – Il maltempo non dà tregua all’Emilia-Romagna e alle Marche. C’è da dire che le precipitazioni si sposteranno in queste ore verso l’area balcanica, facendo respirare i territori colpiti a ripetizione dalle alluvioni. Resta comunque in vigore oggi l’allerta rossa in parte della Romagna e del Bolognese. In Romagna sonogli sfollati, tra Bagnacavallo (1.100, per 500 famiglie totali) e poco meno a(ma ieri sera il sindaco ha poi revocato l’ordinanza di evacuazione), ai quali si aggiungono i 120 tra Budrio e Molinella. Nei territori romagnoli èta la paura a, Traversara e Boncellino (queste ultime frazioni di Bagnacavallo, nel Ravennate). A Pianoro (Bologna), già colpita dall’di metà settembre, sono stati distribuiti sacchi di sabbia ai cittadini.