Squadre a confronto | il Pisa vede di più la porta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I freddi numeri, applicati al calcio, possono essere diametralmente opposti oppure vicinissimi. Nel caso die Cesena sono, incredibilmente, entrambi. Sì, perché la matematica delle due formazioni, separate da quattro punti e altrettante posizioni in classifica, si può leggere in entrambe le direzioni. Quella fra bianconeri e nerazzurri è infatti uno degli scontri più giocati dal Cavalluccio, che ha incrociato i tacchetti con ini per ben 53 volte, l’ultima lo scorso 25 settembre, con la vittoria nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e il conseguente passaggio del turno di Mignani e i suoi ragazzi. Il bilancio totale parla di 16 vittorie del Cesena, 15 pareggi e 22 successini, che significa il 41% di vittorie dei nerazzurri. Percentuale che lievita fino al 63% se si considerano solo le partite giocate all’Arena Garibaldi. Ma questa è storia, e come tale è passata.