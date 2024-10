Napoli-Como le formazioni ufficiali | Conte punta ancora sul nuovo modulo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le scelte di Antonioper la sfida del suocontro il, match in programma oggi alle 18.30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Ilsi prepara alla sfida contro il. Antonioha scelto l’11 che scenderà in campo contro la squadra di Cesc Fabregas: spazioalche al momento – nella mente dell’allenatore – riesce a dare maggiore equilibrio in entrambe le fasi di gioco. Spazio dunque ad Olivera sulla sinistra e Di Lorenzo a destra, mentre al centro della difesa ci saranno Buongiorno e Rrahmani. Nessuna novità nemmeno a centrocampo: Anguissa, Lobotka e McTominay andranno a comporre il quartetto in mezzo. In avanti tutto confermato: Lukaku al centro, Kvara e Politano agiranno ai suoi lati.