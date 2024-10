Louis Vuitton Cup 2024 | Luna Rossa all’ultima sfida contro INEOS Britannia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si apre una nuova fase perPrada Pirelli nel campionato che sta vivendo nelle ultime settimane, quello dellaCup. Le aspirazioni della squadra italiana sono veramente alte, ma un passo alla volta stanno giungendo a tutti i loro obiettivi. Ecco gli ultimi confronti in mare. LaCup entra nella sua fase decisiva conPrada Pirelli che affronta l’inglesein un duello all’ultimo respiro. Il vincitore si guadagnerà il diritto dire Team New Zealand nella America’s Cup, il trofeo velistico più prestigioso al mondo: un confronto equilibrato che apre a nuove sfide, foto Ansa – VelvetMagUn confronto equilibrato La competizione traè stata intensissima. Dopo un inizio equilibrato, con entrambe le squadre che hanno vinto e perso, la situazione è attualmente sul 6-4 per