I Lions compiono 50 anni | Sempre attivi nel sociale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mezzo secolo di vita. Ha festeggiato un traguardo importante ilClub di Castel San Pietro, spegnendo 50 candeline nel corso di una cena che ha dato l’avvio all’annata 2024-2025. Una storia lunghissima partita nell’anno1974-75 con il primo presidente, Antonio Parenti. Ora a presiedere il club è Michele Iannuzzi, lucano di nascita e imolese d’adozione, un’esperienza pluriennale nel settore della comunicazione scientifica e del medical marketing, nonché commissario di percorso e team leader di Estrication team per Aci Sport. A fare da contraltare a Iannuzzi, per la parte ’giovanile’ dei Club, Martin Cloroformio, classe 1998, di Castel San Pietro Terme, di professione sales engineer. Anche per quest’anno, l’associazione darà luogo a iniziative di carattere, culturale e benefico in coerenza con i propri principi fondanti: solidarietà e vocazione al servizio.