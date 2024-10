Dr Martens presenta le ultime novità

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una storia di innovazione in continuo divenire Dr.è orgogliosa dire ledella sua storica collezione: l’innovativo Sub Boot e il 14XX Sub Boot. Basati sul design dell’iconico stivale 1460, sono una testimonianza dell’impegno del brand inglese per il progresso, la tradizione e l’artigianato. “Il nostro iconico stivale 1460 è senza tempo ed è la tela perfetta su cui il team di design può sperimentare. C’è una ragione per cui questo stivale è ancora rilevante dopo oltre 60 anni; le caratteristiche del design, come la suola termo sigillata e la classica cucitura gialla a punto welt, sono uniche e rapno qualcosa di molto più grande di un semplice stivale: è una vera e propria dichiarazione.