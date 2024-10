Curva Sud il regno di Luca Lucci | le relazioni pericolose e le regole del capo Da noi decide uno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano – Tutto ruotava attorno al Toro. Lecon uomini vicini ai clan. Il business legato alla catena in franchising Italian Ink. L’amicizia per affari con il rapper Fedez. E ovviamente il governo a distanza dellae dell’indotto nero del Meazza sponda milanista. Le carte dell’indagine che ha azzerato i direttivi del tifo organizzato di stanza al secondo anello di San Siro tratteggiano un ritratto dettagliatissimo di, il ras incontrastato della Sud. Un sovrano a cui nessuno osa dire di no. Un re che ha imposto un decalogo preciso ai sudditi.