Contributo per gli affitti Il Comune tende la mano Al via le richieste

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pubblicato il bando deldi Impruneta per l’assegnazione delaffitto, un sostegno economico per favorire il regolare pagamento del canone mensile della casa in cui si vive e per prevenire le morosità. Entro il 24 ottobre, tramite lo Sportello telematico polifunzionale sul sito del. E’ possibile anche richiedere un aiuto nella stesura materiale della domanda all’Urp in biblioteca e all’ufficio di Tavarnuzze. Ilavrà decorrenza dal 1° gennaio 2024 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva all’inizio di questo anno. La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà entro il 24 novembre con possibilità di presentare eventuali ricorsi entro il 5 di dicembre. Entro e non oltre la fine di quest’anno, salvo diverse indicazioni della Regione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’attribuzione dei contributi.