Ci dispiace per voi Grande Fratello l’avviso è per loro E non se lo aspettavano | cosa succede ora

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il primo mese delsi è concluso con la sesta puntata, andata in onda il 3 ottobre 2024. Un episodio ricco di emozioni, confronti accesi e sorprese che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo. Tra i momenti più intensi, c’è stato l’annuncio della gravidanza di Ilaria Clemente, che ha scatenato la gioia di tutti i coinquilini. Ma la serata non è stata priva di tensioni, con lo scontro tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi che ha aperto lo show. Jessica ha scoperto che alcuni concorrenti parlavano alle sue spalle, mentre Pamela Petrarolo ha perso la pazienza e ha lanciato dure critiche contro la cantante, un momento che è diventato virale sui social. Anche Beatrice Luzzi è stata protagonista di un acceso dibattito, rispondendo a un commento di Perla Vatiero. “Lei non si lava”.