C’è la casa al centro del festival

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da domani al 20 ottobre torna a Gambettola Bosco Urban Art Project,dedicato all’arte urbana, giunto alla sua quinta edizione. Un progetto dell’associazione Circuiti Dinamici con il sostegno e il patrocinio del Comune di Gambettola, il contributo della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Rubicone e Mare. Il, con la direzione artistica di Sonia Patrizia Catena, Angela Molari e Chiara Pavolucci, ha il fine di mettere in relazione la comunità con l’arte contemporanea e creare un nuovo senso di appartenenza a un luogo. Tema di questa edizione sarà la. L’abitazione è lo specchio dell’identità personale, in cui ciascuno sente il bisogno di ritrovarsi e riconoscersi, ma anche il contesto in cui prende forma la relazione con l’ambiente circostante e gli altri membri della comunità.