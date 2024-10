Calcio Napoli e Verona vincono negli anticipi della settima giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilbatte il Como per 3-1 e prova la prima fuga del campionato nellaA 2024-2025 di: i partenopei salgono a quota 16 e si portano a +4 sulla Juventus, mentre i lariani restano a 8, scavalcati dal, che supera per 2-1 il Venezia, issandosi a quota 9, con i lagunari fermi a 4. Ai padroni di casa si portano in vantaggio già al 1?: Lukaku illumina, McTominay conclude in maniera vincente ed è 1-0. Gli ospiti non demordono ed al 43? Strefezza su assist di Perrone pareggia i conti, mandando le squadre al riposo sull’1-1. Nella ripresa, però, i partenopei tornano subito in vantaggio in virtù del rigore trasformato da Lukaku, che sigla la rete 2-1. Il Como prova anche con i cambi a riequilibrare la partita, ma è Conte a pescare il jolly dalla panchina: al minuto 86 David Neres, da poco entrato, firma su assist di Lukaku il gol del definitivo 3-1.